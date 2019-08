O lateral-direito Orejuela foi chamado para defender o combinado colombiano em amistosos contra o Brasil, em 6 de setembro, e a Venezuela, no dia 10 do mesmo mês. O Cruzeiro já recebeu o ofício da convocação. O técnico Carlos Queiroz deverá entregar a lista completa dos selecionados nos próximos dias.

Dá a entender então que o atleta da Raposa ficará fora do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Internacional, no dia 4 de setembro, no Beira-Rio, uma vez que deverá se apresentar à seleção dias antes.

O lateral também será desfalque do time celeste contra o Grêmio, no Independência, no dia 8, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Outros colombianos que atuam no Brasil, como o defensor Felipe Aguilar, do Santos, e o atacante Iván Angulo, do Palmeiras, também foram convocados.