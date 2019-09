O Cruzeiro pode ganhar um importante desfalque na sequência do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Orejuela foi pré-convocado para dois amistosos da seleção colombiana e corre o risco de ficar de fora de dois compromissos da Raposa pelo torneio.

Orejuela está na lista de 37 nomes divulgada, nessa quarta-feira (18), pelo técnico Carlos Queiroz para os amistosos da data Fifa, nos dias 7 e 15 de outubro, contra adversários a serem definidos.

Caso seja confirmado na relação final, o jogador não vai enfrentar o Fluminense, no dia 9 de outubro, no Mineirão e também a Chapecoense, no dia 13 de outubro, na Arena Condá, em Santa Catarina, em compromissos válidos pela 24ª e 25ª rodada do Brasileirão.

Ambas as equipes são adversárias diretas do time estrelado na briga contra o rebaixamento. Enquanto o Tricolor Carioca é o 16º colocado, com 18 pontos, a Chape ocupa a penúltima colocação com 14 pontos.

O Cruzeiro abre o Z-4, na 17ª colocação, com os mesmos 18 pontos do Flu, mas leva desvantagem no número de vitórias (5 a 4).

Caso fique sem o colombiano, o técnico Rogério Ceni tem como opções Edílson e o jovem Weverton para compor o setor.

Histórico

Caso esteja na lista final, Orejuela desfalcará o Cruzeiro pela segunda vez em um período recente.

Em agosto, o lateral ficou de fora do confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Internacional e no duelo com o Grêmio, pelo Brasileiro.

A diretoria celeste chegou a solicitar a desconvocação do jogador, mas não foi atendida pelo técnico Carlos Queiroz.

Confira a pré-lista de convocados da Colômbia:

Goleiros

David Ospina | Napoli (ITA)

Álvaro Montero | Tolima (COL)

Camilo Vargas | Atlas (MEX)

Aldair Quintana | Atl. Nacional (COL)

Éder Chaux | Patriotas (COL)

Defensores

Luis Orejuela | Cruzeiro (BRA)

Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Dávinson Sánchez | Tottenham (ENG)

Óscar Murillo | Pachuca (MEX)

Yerry Mina | Everton FC (ENG)

Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Jeison Murillo | Sampdoria (ITA)

Cristian Borja | Sporting (POR)

William Tesillo | León (MEX)

Johan Mojica | Girona (ESP)

Frank Fabra | Boca Juniors (ARG)

Meiocampistas

Wilmar Barrios | Zenit (RUS)

Gustavo Cuéllar | Al Hilal (SAU)

Jorman Campuzano | Boca Juniors (ARG)

Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Daniel Muñoz | Atl. Nacional (COL)

James Rodríguez | Real Madrid (ESP)

Mateus Uribe | FC Porto (POR)

Yairo Moreno | León (MEX)

Atacantes

Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Luis Sinisterra | Feyenoord (HOL)

Orlando Berrío | Flamengo (BRA)

Róger Martínez | América (MEX)

Luis Díaz | FC Porto (POR)

Sebastián Villa | Boca Juniors (ARG)

Radamel Falcao | Galatasaray (TUR)

Duván Zapata | Atalanta (ITA)

Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

Rafael Borre | River Plate (ARG)

Jhon Córdoba | Colonia (ALE)