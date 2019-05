O lateral-direito Luis Orejuela foi cortado da pré-lista da Seleção da Colômbia e ficará fora da Copa América. Com problemas no joelho esquerdo, o jogador terá que passar por um procedimento cirúrgico para corrigir uma lesão no menisco, o que o tirará de combate até o fim da competição Sul-Americana.

A informação do corte de Orejuela da lista do técnico Carlos Queiroz foi divulgada na tarde desta segunda-feira pela imprensa colombiana. A cirurgia do atleta foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem do Hoje em Dia.

O médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, detalhou a situação do jogador em texto publicado na noite desta segunda no site oficial da Raposa.

“Em um diagnóstico inicial, percebemos que ele estava sentindo muitas dores, o que nos impossibilitou realizar uma avaliação mais detalhada. Nesta segunda-feira ele foi reavaliado, e foram apresentados sinais compatíveis com uma lesão de menisco. Em seguida, através de um exame de ressonância magnética, foi confirmado o diagnóstico dessa lesão medial, sem lesões ligamentares. O tratamento é cirúrgico e deve ocorrer nos próximos dias. Estamos apenas esperando pela liberação do seu clube de origem, o Ajax-HOL, para realizarmos o procedimento”, disse.

Orejuela deixou o gramado do Maracanã aos 13 minutos do segundo tempo na derrota do Cruzeiro por 4 a 1 para o Fluminense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a vaga de Orejuela na lista colombiana o treinador dos “Cafeteros” chamou Stefan Medina, do Monterrey, do México.

A Colômbia está no Grupo B da Copa América e jogará contra Argentina, Paraguai e Catar.