Horas antes de a bola rolar para Atlético x Santos, no Mineirão, a principal Organizada do time alvinegro usou uma faixa para protestar contra diretoria e jogadores. Com os dizeres "muito investimento, pouco futebol. Exigimos raça, vontade e compromisso", o material foi fixado em lugar estratégico do Gigante da Pampulha.

Colocada próxima à linha de fundo, onde escanteios são cobrados - ponto onde as imagens de televisão frequentemente são acionadas -, a faixa não deve ser mantida. De acordo com apuração do UOL, o clube já se movimenta para retirá-la.

Nas redes sociais, o que se percebe é uma divisão de opiniões. Muitos torcedores apoiam a manifestação escrita e outros não. Há aqueles que se revoltam com a queda de rendimento da equipe e outros que encaram como algo reversível e longe de merecer protestos.

Com 54 pontos e vindo de derrota para o Vasco, por 3 a 2, o Atlético ainda sonha com o título brasileiro; contudo, vê o Internacional ganhar vantagem na tabela e colocar uma das mãos sobre o caneco.

A partida com o Santos, válida pela 28ª rodada, começará às 20h. Uma vitória é de fundamental importância para que o objetivo atleticano siga vivo na competição mais importante do país.