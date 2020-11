O início da madrugada desta segunda-feira (30) foi marcada por um episódio envolvendo os jogadores Dylan Borrero e Marrony, do Atlético, e dirigentes da principal organizada do clube, a Galoucura. Com o clube vivendo a reta final de um surto de Covid-19, que provocou muitos desfalques no time nos últimos três jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, os dois atletas foram vistos por torcedores numa casa noturna, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Dirigentes da Galoucura cobram o atacante Marrony na entrada de casa noturna em Contagem

A notícia chegou à direção da torcida, que foi ao local. O clima chegou a ficar quente, como mostram os vídeos publicados nas redes sociais da organizada, é possível ver que a Polícia Militar foi acionada, mas não passou de uma discussão o episódio.

Em suas redes, juntamente com os vídeos, a Galoucura publicou o seguinte texto:

“Todos tem acompanhado a "crise" do Covid-19 em nosso elenco e comissão técnica.

E hoje, domingo, por volta de meia noite, recebemos a informação que os jogadores MARRONY e DYLAN BORRERO estavam numa balada.

Isso mesmo!!! Em plena pandemia, estes irresponsáveis estão em balada, com sério risco de se contaminar pelo Covid e ainda passar para os demais jogadores.

Que irresponsabilidade!

A fiscalização continua, independentemente de qual jogador for, nós iremos cobrar.

Nós não aceitaremos isso jamais! Nenhum jogador é maior que a instituição Clube Atlético Mineiro.

SOMOS O CLUBE ATLÉTICO MINEIRO - O CONTROLE DA SITUAÇÃO”

A maior preocupação dos torcedores, que estavam sem máscaras, pelos áudios dos vídeos, é de que os dois jogadores possam pegar a Covid-19 e transmitir o vírus para outras pessoas na Cidade do Galo, num momento em que o Atlético briga pelo título do Brasileirão, onde ocupa a liderança.

Num dos vídeos, na entrada da casa noturna, Marrony chega a dizer: “eu já peguei já”, com certeza se referindo à Covid-19.

A assessoria de imprensa do Atlético foi procurada pela reportagem, para saber a posição do clube sobre o episódio, mas o comando do futebol, até pelo horário, não tinha ainda visto os vídeos para que pudesse ser passado um posicionamento.