O fim do sonho do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2020 acabou definitivamente na Toca da Raposa. Uma promessa não cumprida pela atual diretoria, comandada por Sérgio Santos Rodrigues, que dizia que o clube "subiria muito bem". O fracasso na temporada levou as torcidas organizadas a agir.

Máfia Azul, Fanáti-Cruz e tantas outras torcidas celestes divulgaram nas redes sociais que haverá manifestação na próxima quarta-feira (20), às 19h, em frente ao Independência, ou seja, antes do duelo com o Operário-PR, marcado para as 21h30, pela 36ª rodada da Segunda Divisão.

"Temos em torno de mais de 2 mil pedidos para que seja feito algum tipo de protesto contra a atual gestão do clube em nossas redes sociais, mas protesto só por fazer não resulta em nada (...) Agora está marcado", escreveu a Máfia Azul.

Essa mesma torcida organizada chamou Sérgio Rodrigues de "Jim Carrey: O Mentiroso", em alusão ao filme do astro de Hollywood: "Um presidente mesquinho, cheio de egos, que não escuta a torcida e se acha o dono da verdade".