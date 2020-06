Pressão. Esta é uma das palavras de ordem no Atlético. Com a linha de quatro mais adiantada, a defesa treina exaustivamente na Cidade do Galo para não ser surpreendida quando a bola voltar a rolar no país.

Vivendo o "estilo Sampaoli" há pouco mais de um mês, os jogadores do Galo têm se encantado com a forma de trabalhar do argentino. Vários deles, inclusive, deixaram isso claro durante entrevistas.

"Ele (Sampaoli) disse que os melhores jogadores têm que ser dali da parte de trás, porque ele gosta muito de sair com a bola. Posicionamento defensivo é importante.

Ele sempre está ali ajudando a gente na parte defensiva. Faz treinos defensivos específicos para ajudar a gente ali na hora de marcar na área", comenta Igor Rabello.

"Treinamentos muito fortes. Com o passar das semanas vai aumentando a intensidade dos trabalhos. É manter isso aí. Melhorar sempre. Para que a gente possa voltar firme no campeonato", finaliza.