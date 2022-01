Otávio tem vínculo com o Bordeaux até junho de 2022 e já assinou pré-contrato com o Atlético

O Atlético está próximo de confirmar seu quarto reforço para a temporada 2022. Com pré-contrato já assinado com o clube, o volante Otávio chegaria à Cidade do Galo no segundo semestre, mas deve fazer parte do elenco comandado por "El Turco" Mohamed já no início desta temporada, conforme informaram o site francês Sud Ouest e o jornal L'Équipe.

Desde a primeira quinzena de janeiro, o jogador brasileiro, de 27 anos, está afastado pelo clube francês. Uma vez que ele já tem acerto com o Galo para o meio do ano, o Bordeaux aceitou antecipar a transferência e irá cedê-lo por empréstimo até o fim de seu contrato, em 30 de junho.

Para isso, o Atlético terá de arcar com os seus salários. De acordo com o L'Équipe, Otávio recebia mais de 150 mil euros mensais no Bordeaux, o equivalente a R$ 900 mil.

O clube francês quer liberar espaço na folha salarial para a chegada do zagueiro brasileiro Marcelo, que defendia o Lyon.

Com a iminente chegada, Otávio será a quarta contratação do Atlético para 2022. O clube já apresentou o zagueiro Diego Godín e os atacantes Fábio Gomes e Ademir.

O volante defendia o Bordeaux desde agosto de 2017, quando o clube francês pagou 5 milhões de euros ao Atlético-PR, clube que o revelou. Pela equipe francesa, foram 127 jogos disputados e três gols marcados.

