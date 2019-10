O Atlético ganhou mais um desfalque para as partidas contra Flamengo e Grêmio, que serão realizadas nos dias 10 e 13 de outubro, no Maracanã e no Independência, respectivamente.

Autor de um dos gols da vitória do Galo sobre o Ceará, no último domingo (29), o meia Rómulo Otero foi convocado pela seleção venezuelana para os amistosos contra Bolívia, no dia 10, e contra Trinidad e Tobago, no dia 14 de outubro, e vai ficar de fora da 24ª e da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Otero será o quarto desfalque do Galo para os duelos com os cariocas e gaúchos. Além do venezuelano, o goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga estarão servindo à seleção Sub-23 do Brasil, e o volante Ramon Martínez, vai participar de amistosos da seleção do Paraguai neste período.

Antes de pensar nos confrontos com Flamengo e Grêmio, o Atlético volta o foco para o duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Vasco, que vai ser disputado nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Independência.

Com 30 pontos, o Galo é o 10º colocado, e precisa da vitória sobre o time cruzmaltino para se aproximar do grupo dos seis primeiros que garantem vaga na próxima Copa Libertadores. Atualmente, o Alvinegro está a sete pontos do Bahia, que fecha o G-6.