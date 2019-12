Os integrantes do Conselho de Notáveis do Cruzeiro começaram a chegar à Sede Administrativa do Barro Preto por volta das 8h30 desta segunda-feira (23) para uma reunião que visa iniciar uma reestruturação dentro do clube.

“A expectativa é a melhor possível. Quem aceitou participar (desta reunião) quer colaborar com o Cruzeiro e ver se tira o clube dessa situação desastrosa em que se meteu”, afirmou Alexandre de Souza Faria, dono da Multiseg, otimista com o futuro da Raposa.

“É a primeira reunião, depois dela é que serão definidos os rumos a serem tomados. Ninguém estaria doando o tempo de suas empresas se não houvesse uma expectativa boa de tirar o Cruzeiro disso”, complementou.

O primeiro a chegar à Sede do Barro Preto foi Pedro Lourenço, dos Supermercados BH. Ele não quis conceder entrevista antes do encontro, mas prometeu conversar com a imprensa após a reunião desta manhã.

Também já se encontram na sede Vitório Medioli (Sada), Walter Cardinali jr (advogado), Saulo Froes (Lokamig), Carlos Ferreira Rocha (Frigorífico Uberaba), Emilio Brandi (Nova Safra) e Jarbas Matias dos Reis (Galvao Engenharia). Eles se juntam a José Dalai Rocha (presidente interino) e Paulo Roberto Sifuentes e Waldeyr Estevão Jr, membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo.

Algumas mudanças acontecerão. Uma delas é a saída de Paulo Roberto Lopes, o "Paulinho Céu Azul", do cargo de diretor de eventos. Inclusive essa é uma das diretorias que devem ser extinguidas com a chegada do Conselho de Notáveis.

A reportagem do Hoje em Dia está presente em frente à Sede e trará mais informações em breve