Um time desorganizado e presa fácil para quem explora os buracos deixados na defesa. Esta é a cara do Atlético nos últimos jogos. Para se ter ideia, em 18 pontos disputados, o time comandado por Jorge Sampaoli conquistou apenas cinco deles.

A má fase em campo, que se mistura com os ruídos externos - os assuntos internos, principalmente os políticos, foram destaque na última semana -, fez com que o clima no alvinegro mudasse. Se antes o pensamento era no título brasileiro, pelo menos neste momento, até a permanência no G-4 do Campeonato Brasileiro se torna dúvida.

Na rececpção dos jogadores em BH, no fim da noite desta segunda-feira (2), a principal organizada do clube foi ao aeroporto e, de cabeça inchada após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, cobrou da delegação e tirou da gaveta o grito de "ou joga por amor, ou joga por terror".

Sem vencer há quatro partidas, o Atlético terá pela frente o Flamengo, no domingo (8). Derrotar o atual campeão e vice-líder de 2020 se tornou obrigação; mesmo com toda força do rubro-negro carioca.