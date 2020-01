O Atlético segue se movimentando nos bastidores e também no mercado da bola. Com cinco contratações já confirmadas (Allan, Hyoran, Maílton, Borrero e Arana), e na expectartiva de anunciar o venezuelano Jefferson Savarino, a diretoria do alvinegro pode surpreender, caso uma outra tentativa se concretize.

Conforme apurou o Hoje em Dia, o meia Soteldo, velho conhecido do técnico Rafael Dudamel, é desejo dos mineiros para 2020. Inclusive, o clube faz uma operação cuidadosa para que o negócio se concretize, mesmo com o Santos, atual clube, sendo resistente.

Para tirar o baixinho habilidoso do Peixe, o Galo fez proposta de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 51,3 milhões na cotação atual). Cabe lembrar que o jogador de 22 anos tem metade dos direitos econômicos Huachipato, do Chile.

De acordo com uma fonte, para segurar o jogador, o Santos teria que bancar um determinado valor, em caso de proposta de outro clube. Com isso, já com o dinheiro para bater o martelo, o Atlético sairia na frente e "sufocaria" o rival paulista no mercado.

Soltedo é o atual camisa 10 do time praiano e titular da Seleção Venezuelana, onde é um dos xodós de Rafael Dudamel. Sua vinda, inclusive, seria o "plano A" caso a iminente saída de Cazares seja concretizada. Em 2019, Soteldo fez 60 jogos e marcou 13 gols pela equipe da Vila Belmiro; ele caiu nas graças do torcedor e ganhou destaque em solo tupiniquim.

O Atlético, como de praxe, não se manifesta sobre tratativas em andamento ou especulações do mercado.