Um dia após Sérgio Sette Câmara oficializar a não candidatura ao pleito que elegerá o novo presidente do Atlético para o próximo triênio, marcado para 11 de dezembro, a chapa da situação, apoiada pelos mecenas foi confirmada, com os nomes que estavam em evidência nos bastidores.

A chapa "Galo Sempre Forte” oficializou nesta sexta-feira (13) a candidatura de Sérgio Batista Coelho e do advogado José Murilo Procópio para presidente e vice-presidente, com apoio de grande parte dos conselheiros do clube;

Sérgio Coelho, que foi vice nas gestões de Nélio Brant e Ricardo Guimarães, num período em que o Atlético vivia imensas dificuldades financeiras e que não tinha a mesma estrutura atual, defende um processo de gestão participativo e moderno.

"Somos um grupo que assumiremos juntos, e com firme propósito de implementar uma governança transparente e de resultados”, diz.

De acordo com o presidenciável, as diretrizes vão privilegiar ações em quatro direções, todas com o propósito de colocar o Atlético entre as grandes potências do futebol nacional:

§1) formar elencos competitivos para disputar competições nacionais e internacionais com protagonismo;

§2) aprofundar o processo de reestruturação administrativa e financeira do clube;

§3) inaugurar a Arena MRV;

§4) investir fortemente nas categorias de base, a fim de torná-la referência internacional e reveladora de talentos.

Quem é?

Sérgio Coelho tem 60 anos, é formado em Administração e atua como gestor há 34 anos. Ele exerceu durante oito anos a função de dirigente não-remunerado no Atlético. Em parte desses anos, assumiu o cargo de vice-presidente durante a gestão de Nélio Brant e Ricardo Guimarães, período ao qual atribui grande aprendizado sobre os bastidores do futebol.

Foi também durante sua passagem como dirigente que o Galo alcançou o vice-campeonato Brasileiro de 99, além da construção e inauguração da “Cidade do Galo”, considerado o melhor CT do Brasil.

O candidato destaca ainda a importância de o grupo eleito ter o apoio da torcida. “Vamos trabalhar para fazer uma gestão assertiva e que aglutine as pessoas”, afirma Sérgio. A eleição ocorrerá no dia 11 de dezembro, sexta-feira, das 8h às 17h, no auditório do Clube Labareda, no bairro Itapoã.

* Com Assessoria