O melhor time das oito primeiras rodadas do Mineiro tentar dar um passo importante na busca por uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19h15, contra a Ferroviária. Um resultado positivo na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), renderia ainda a manutenção de uma marca importante no ano: o América é uma das duas únicas equipes invictas das Séries A e B do Brasileirão na temporada – a outra é o Ceará.

Em dez jogos realizados em 2020, o Coelho obteve seis vitórias e quatro empates. E muito desse ótimo rendimento se deve ao atacante Rodolfo, artilheiro do alviverde neste período, com seis bolas na rede (quatro no Estadual e duas no torneio nacional), e líder de assistência da equipe (três, ao lado de Felipe Augusto).

Será que dos pés dele sairão lances decisivos nesta noite novamente? Esta é a esperança da torcida americana. O jogador está preparado, porém, ressalta que a parada não será fácil. “Jogo de mata-mata é sempre difícil. Do outro lado tem 11 também. Mas estamos num momento bom, temos que aproveitar isso, pois estamos jogando bem dentro e fora de casa. Vamos preparados para fazer um grande jogo em Araraquara e trazer o resultado para cá”, destacou o avante.

A Ferroviária ocupa a terceira colocação do grupo D (são quatro times por chave) do Paulistão, com dez pontos. Em casa, foram quatro jogos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota. Na temporada, a Locomotiva acumula seis duelos consecutivos sem perder.

“Vamos enfrentar uma equipe muito forte, que joga um dos principais Estaduais do Brasil, o Paulistão. É um time com muitos atletas experientes. Mas estamos fazendo um trabalho muito bom, invictos. Estamos bem preparados”, afirmou Rodolfo, figurinha presente em todas as partidas do Coelho até agora no ano. “O pessoal da fisiologia do América está fazendo um belo trabalho para a gente correr 90 minutos e mais acréscimos em todos os jogos”, comentou o atacante.

FERROVIÁRIA X AMÉRICA

DATA: 11 de março de 2020

MOTIVO: Jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil

LOCAL: Estádio Fonte Luminosa

CIDADE: Araraquara (SP)

ARBITRAGEM: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Katiuscia M Berger Mendonça, todos capixabas

TRANSMISSÃO: GLOBOESPORTE.COM

FERROVIÁRIA

Saulo; Lucas Mendes, Elton, Max e Bruno Recife; Mazinho, Tony, Claudinho e Patrick; Hygor e Henan

Técnico: Sério Soares

AMÉRICA

Jori; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Baurmann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Ademir e Rodolfo

Técnico: Lisca