Felipão teve uma reestreia positiva à frente do Cruzeiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, na última terça-feira (20), em Ponta Grossa, encerrou uma sequencia de quatro jogos sem vitória da Raposa na Série B, e deu um pouco de tranquilidade ao clube, que passa por um momento conturbado dentro e fora de campo.

Entretanto, apesar do triunfo, o experiente treinado do time estrelado pregou cautela, ressaltando que, antes de pensar em ambições maiores no campeonato, o objetivo imediato é tirar a equipe das últimas colocações da tabela.

"Pelo amor de Deus, gente. Estou com barro até o pescoço. Entendeu? Estou lá embaixo. Primeiro eu tenho que sair de onde estou, de onde nós estamos, porque hoje faço parte desse grupo. Então, ainda faltam muitos e muitos jogos, muita qualidade, muito treinamento, muitos pontos pra que a gente possa sair dessa situação. Primeiro, entendo que devemos fazer isso: jogo a jogo, ponto a ponto, objetivo a objetivo. Ganhamos uma posição (duas, no caso). Temos que jogar no domingo pra ganhar uma outra posição, ou duas posições. Assim vamos, melhorando", completou o comandante, em entrevista coletiva após o duelo no Paraná.

Mesmo com os pés o chão, Luiz Felipe Scolari, que tem como marca registrada na carreira a boa gestão do grupo, elogiou o elenco da Raposa.

“Hoje foi um pequeno passinho. Temos uma infinidade de situações para melhorarmos. Para não ter a dificuldade que estamos passando. Estou contente com o grupo que encontrei. Tem algumas situações que vou conversar com o presidente para tirar o pé do atoleiro que estamos. Ver se a gente consegue fazer idealizado pelo projeto”.

Confiança

Com apenas um treino desde que retornou ao Cruzeiro, Scolari revelou qual o primeiro diagnóstico que teve do elenco, logo após reassumir o comando do time.

"Eles estão desconfiados de si próprios, não estão acreditando totalmente nas qualidades que têm, e nós sabemos que algumas coisas são diferentes numa Série B. Se nós quisermos fazer com que o Cruzeiro volte, vamos ter que fazer diferente. Isso é o que conversamos. Isso fez com que eu viesse pra cá, com meu grupo, e passasse a confiança que tenho neles. Afinal, todos nós passamos por dificuldades na vida e sempre tivemos uma possibilidade de retornar melhor, de fazer as coisas progredirem. Eu passei só isso a eles".

Na 17ª colocação, com 16 pontos, a Raposa volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Náutico, às 16h, no estádio dos Aflitos, em Recife.