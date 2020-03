No período de cuidado e prevenção contra o coronavírus, o mundo esportivo mudou toda sua rotina. Sem jogos pela interrupção do calendário, os atletas precisam encontrar maneiras de tornar o confinamento menos monótono. E o meia Robinho tem aproveitado esse período de permanência em casa, também, para curtir com o filho Cauã, de 9 anos.

Dividindo seu tempo entre treinos físicos e brincadeiras, o jogador já fez de tudo um pouco ao lado de Cauã. vídeo-game, baralho e, de acordo com o próprio Robinho, a dupla "já zerou" os filmes infantis nas plataformas digitais disponíveis.

"Nos meus tempos livres tenho assistido filme, atualizando minhas séries, jogando video-game com o Cauã, meu filho, jogando caxeta com meu amigo que mora comigo, o Danilo, o tempo todo jogando, até o Cauã aprendendo. Jogando baralho, assistindo série e vendo filme. Já vi todos os filmes infantis que vocês possam imaginar", disse aos risos.

Agora a "missão paizão" ganha um novo capítulo: maratonar a série de filmes Harry Potter, a história do bruxo de Hoghwarts que tem milhões de fãs em todo o planeta.

"Agora vamos começar todos os filmes do Harry Potter em sequência. É o que a gente pode fazer. Já brincamos de jogos de tabuleiro, tudo o que a gente pode, estamos fazendo", disse.

Série Harry Potter

A série de filmes do bruxo Harry Potter surgiu dos livros homônimos da autoria britânica J. K. Rowling. Sete livros viraram oito filmes, e a franquia de longas metragens teve início com "Harry Potter e a Pedra Filosofal", em 2001, e terminou com "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2", em 2011. As produções foram assistidas por dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo e entraram na lista dos 50 filmes de maior bilheteria da história do cinema.