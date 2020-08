Considerado o maior ídolo da história do Atlético, o ex-atacante Reinaldo, o "Rei", ficou extremamente empolgado após a vitória do alvinegro sobre o Flamengo, por 1 a 0, em pleno Maracanã, na estreia do Campeonato Brasileiro.

Convidado do Papo de Setoristas, no Canal Breno Galante (Youtube), o hoje funcionário das categorias de base do clube não escondeu a felicidade com o triunfo conquistado sobre aquele que fora o seu maior rival na década de 1980.

"Segunda-feira boa, depois da vitória do Galo ontem. Há décadas que não vejo o time do Atlético vencer com tanta autoridade. O Galo massacrou o Flamengo, numa vitória muito bonita. Se repetir isso nos outros jogos, acho difícil alguém superá-lo", destacou Reinaldo.

"O time está muito intenso. Taticamente está muito bem. Manteve o mesmo ritmo durante todo o tempo e estava perfeitamente bem fisicamente. O Atlético ganhava todas as divididas, chegava junto, não deu espaço e não deixou o Flamengo respirar. Tem que dar uma melhorada em alguns jogadores, mas eu fiquei muito feliz", acrescentou.

Com a camisa atleticana, Reinaldo fez 475 partidas, entre 1973 e 1985, e marcou 255 gols. Ele, inclusive, ainda é o maior artilheiro da história do alvinegro.

"Venceu de uma maneira consistente. Eu já tinha esperança antes, agora muito mais confiante no trabalho do Sampaoli que começa a aparecer", finalizou.