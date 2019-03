Ao avaliar as diferenças entre jogador no Indepedência e no Mneirão, palco de quarta-feira (6) do primeiro confronto pela fase de grupos da Copa Libertadores, contra o Cerro Porteño, o goleiro Victor destacou que a velocidade da bola, mais rápida no estádio da Pampulha, além da sensação de maior espaço.

"Eu, particularmente, acho o campo do Mineirão mais rápido do que o Indepedência, o que é algo que nos favorece, já que temos uma equipe que joga com a bola no chão. O estádio também dá a sensação de mais espaço, mesmo sabendo que as dimensões de campo são as mesmas. É uma atmosfera um pouco diferetne", analisa.

O goleiro também lembrou também que o Mineirão recebeu as conquistas mais recentes do Atlético, entre elas a Copa de Libertadores de 2013. "É sempre bom atuar no Mineirão. A história do clube passa pelo Mineirão. ´bom atuar num estádio desta magnitude, desta grandeza", observa.

Victor também vê a possibilidade de ter mais torcedores no estádio, lembrando a pressão exercida pelos 60 mil atleticanos que assistiram a final contra o Olimpia, em 2013. "O Mineirão tem uma capacidade quase três vezes maior que o Independência. Espero que o torcedor compareça, nos ajudando no início de um grande objetivo para nós nesta temporada".

O jogador também minimizou a grande quantidade de cartões amarelos recebidos pelo Galo na temporada - 22, sendo 11 na Libertadores. "Acho fazem parte do jogo, desde que aconteçam em momentos oportunos, para matar uma situação de ataque ou perigo à nossa meta.Isso não quer dizer que somos uma equipe violenta", avalia.

Sobre o adversário desta quarta, Victor enxerga um adversário "tradicional, que tem jogadores experientes e que passaram por grandes clubes, sendo que alguns jogaram a final da Libertadores contra a gente aqui". Ele espera um jogo de muito rigor físico e atenta para os jogadores de frente e para a bola parada do Cerro Porteño.