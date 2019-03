O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, deve contar com o elenco reforçado para a disputa da semifinal do Campeonato Paulista, a partir do próximo fim de semana. O goleiro Weverton, assim como os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, estão entre os possíveis jogadores que serão novidades para a equipe iniciar a briga por vaga na decisão do Estadual.



Gómez e Weverton se reapresentam ao clube depois de compromissos pelas seleções na data Fifa. O defensor paraguaio foi capitão nas derrotas nos contra Peru e México, realizados nos Estados Unidos. Por sua vez, Weverton integrou a seleção brasileira que enfrentou Panamá, na cidade de Porto, e República Checa, em Praga, mas ficou apenas no banco de reservas.



A ausência do zagueiro foi a mais sentida nesse período. Como o Palmeiras também teve desfalques como Antônio Carlos e estava com Luan lesionado, Felipão chegou a testar o garoto Vitão, de 19 anos, na partida contra a Ponte Preta. A falta de opções levou o treinador a optar por incluir na segunda fase do Estadual o zagueiro Juninho, que não estava inscrito anteriormente.



Luan não joga desde 23 de fevereiro. O zagueiro sentiu uma lesão na coxa esquerda no empate com o Santos, no Allianz Parque, e passou as últimas semanas em tratamento. O jogador já trabalha junto com o grupo e deve ficar à disposição para o fim de semana. Na segunda-feira, inclusive, ele chegou a treinar com a equipe que se preparava para enfrentar o Novorizontino.



"É ruim ficar fora do time por lesão, principalmente neste elenco qualificado do Palmeiras, onde a concorrência por vaga na equipe titular é muito grande", afirmou o defensor. Luan ficou fora das partidas contra Ituano, Junior Barranquilla, Mirassol, Melgar, São Paulo, Ponte Preta e Novorizontino (dois confrontos).



Weverton deu lugar a Fernando Prass enquanto esteve na seleção brasileira. O substituto venceu a concorrência com Jailson e sofreu somente um gol nas três partidas em que atuou. De volta ao Palmeiras, o camisa 21 ganhará chance de ser titular pela 9ª vez no ano.



O número de jogadores que retornam ao time pode ser ainda maior. O meia Moisés sofreu uma lesão na costela durante treino na Academia de Futebol e foi baixa contra o Novorizontino. No entanto, a comissão técnica espera o retorno dele para a semifinal.



Felipão pretende poupar alguns jogadores para a semifinal. A preocupação é ter os principais jogadores descansados para o compromisso de terça-feira, na Argentina, contra o San Lorenzo. A partida vale pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.