A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro está sendo favorável para o Atlético. Principais concorrentes na disputa pela liderança da competição, Palmeiras e Fortaleza segundo e terceiro colocados, respectivamente, não conseguiram vencer seus compromissos.

Nesse sábado, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Juventude, no estádio Alfred Jaconi, em Caxias do Sul e chegou aos 32 pontos. O zagueiro Marcelo Benevenuto abriu o placar para os visitantes, e o atacante Ricardo Bueno empatou para o Ju.

Já o Verdão, no resultado mais surpreendente da rodada neste momento, perdeu por 2 a 0 para o Cuiabá, no Allianz Parque. O atacante Clayson e o volante Uillian Corrêa fizeram os gols do Dourado. Com o revés, o terceiro seguido no Brasileirão, o time paulista estacionou com 32 pontos.

Quem agradece é o Galo, primeiro colocado, com 37 pontos, que pode ampliar a vantagem caso vença o Fluminense, nesta segunda, às 20h, em São Januário.

Na quinta colocação, com 27 pontos, e atualmente com três jogos a menos do que Palmeiras e Fortaleza, e dois a menos do que o Alvinegro, o Flamengo enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, no Castelão.

