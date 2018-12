O Palmeiras deve anunciar nesta sexta-feira a contratação do meia Felipe Pires, de 23 anos, que pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. Ele chegará por empréstimo de um ano, com valor do contrato fixado para a compra.



O jogador atuou pelo Áustria Viena nas últimas duas temporadas. Na mais recente (2017/2018), fez 42 jogos e marcou oito gols. O jogador foi revelado pelo Red Bull Brasil e teve sua carreira feita na Europa. Felipe Pires passou pelo Leipzig e Salzburg (ambos clubes franquias da Red Bull), além do Liefering e do FSV Frankfurt.



O jogador tem como principal característica atuar em velocidade pelos lados do campo. Sua chegada oferece ao técnico Luiz Felipe Scolari opções no setor e tenta solucionar uma carência do Palmeiras. O time não tem um atleta com essas características desde a saída de Keno para o Pyramids, do Egito.



Felipe Pires deve ser confirmado como o quarto reforço do Palmeiras nesta janela de transferências. O clube já anunciou acerto com o meia Zé Rafael, do Bahia, e com os atacantes Arthur Cabral, do Ceará, e Carlos Eduardo, do Pyramids, do Egito.