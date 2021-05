Palmeiras e Grêmio fizeram, na noite desta segunda-feira (3) no Allianz Parque, o jogo que encerrou a 5ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino. E o confronto tinha um significado especial, pois quem vencesse assumiria a liderança isolada da competição. E a ponta da tabela ficou com as Palestrinas (com 13 pontos), que derrotaram gaúchas por 4 a 1.

A segunda posição da tabela é do Corinthians (com 12 pontos), que perdeu na última rodada de 2 a 1 para o Santos (terceiro com 11 pontos). Com o revés desta segunda, as gremistas ficam na quarta posição, com os mesmos 10 pontos de Internacional e Real Brasília.

Primeiro tempo perfeito

O Palmeiras abriu o placar aos 13 minutos, com um gol de cabeça da zagueira Carol Baiana, que marcou após cobrança de escanteio de Júlia Bianchi. Aos 30, a equipe paulista ampliou em jogada de escanteio ensaiada. Bia Zaneratto recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Augustina chegou de primeira.

O Verdão ampliou sua vantagem aos 34 minutos, quando Júlia Bianchi levantou na área, a goleira gremista saiu errado e a bola sobrou para Augustina, que, com o lado do pé, bateu com categoria para marcar um bonito gol. O Palmeiras chegou ao quarto antes do intervalo, quando a defesa do Grêmio vacilou e a bola sobrou para a atacante Bia Zaneratto, que avançou em velocidade e bateu na saída da goleira Lorena.

Na etapa final, o Verdão diminui a rotação, e permitiu que o Grêmio descontasse com Laís Estevam aos 38 minutos.

Próximos compromissos

O agora líder Palmeiras volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (9), em clássico contra o vice-líder Corinthians. Um dia depois o Grêmio mede forças com o Santos.