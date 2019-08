O técnico Luiz Felipe Scolari disse que o Palmeiras "pagou caro pelos erros" na queda para o Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores. Após vencer o duelo de ida por 1 a 0 em Porto Alegre, o time alviverde abriu o placar nesta terça-feira, mas levou a virada por 2 a 1 e foi eliminado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.



Foi a terceira queda do Palmeiras em torneios mata-mata neste ano, após já ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e nas quartas de final da Copa do Brasil. O time agora só disputa o Brasileirão, realizado em pontos corridos.



Para Felipão, a equipe precisa evoluir na disputa de mata-mata. "Posso dizer que nós pagamos caro pelos nossos erros do primeiro tempo, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Criamos oportunidades, mas não conseguimos fazer nosso segundo gol. Pagamos por erros que cometemos e que sabíamos, que tínhamos estudados", declarou.



"Por alguma razão, não estávamos no lugar certo. Pagamos com a desclassificação após uma situação interessante para nós, saímos vencendo e depois levamos o gol. Vamos buscar corrigir para que no futuro não aconteça como aconteceu, principalmente em jogos de mata-mata", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após a partida no Pacaembu.



O Palmeiras é o atual campeão brasileiro e conquistou pela última vez um torneio mata-mata em 2015, com a Copa do Brasil. Para 2020, Felipão já busca evoluir o "espírito copeiro" de sua equipe, mas alertou que jogadores e dirigentes também precisam querer.



"Temos lições ano a ano. Temos a lição do Cruzeiro no ano passado (eliminação na semifinal da Copa do Brasil), do Inter neste ano na Copa do Brasil e agora mais essa. Ou aprendemos ou vamos ser derrotados em competições disputadas desta forma. Cabe a nós, técnicos, dirigentes e jogadores, entendermos que precisamos disso e buscarmos uma situação melhor", disse Felipão.



"O Grêmio teve quatro chances vivas de gol, aproveitou duas oportunidades em erros que tínhamos consciência. E nós que criamos, não aproveitamos. Temos que tirar essa lição, de equipe altamente copeiras, como Grêmio, Boca Juniors (ARG) e outras, para aprendermos a nos portar ano que vem nas outras competições. É uma questão que temos de evoluir no nosso grupo, e cada um tem que querer", acrescentou o treinador.



Após o fim da partida no Pacaembu, parte dos torcedores chamaram o time de "sem vergonha" e afirmaram que o Campeonato Brasileiro "virou obrigação". O treinador evitou falar sobre a manifestação dos torcedores e traçou planos para o próximo jogo contra o Flamengo, no domingo.



"Sobre os torcedores, não vou falar nada. Sobre a minha equipe, vou tentar corrigir algumas coisas para que a gente possa ter um jogo normal contra o Flamengo e seguir em frente no Brasileiro em condições de disputar o título", declarou.



O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com três pontos a menos do que Flamengo e Santos. A equipe alviverde, porém, disputou uma partida a menos do que os adversários. Na próxima rodada, o time visita o Flamengo no domingo, às 16h, no Maracanã.