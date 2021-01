Em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, nesta terça-feira (26). Assim como o Santos, derrotado para o Galo, por 2 a 0, o Verdão também utilizou uma equipe reserva, visando ao duelo da final da Libertadores, diante do Peixe, no sábado (30), no Maracanã.

O Porco abriu o placar com Breno Lopes aos 30 minutos do primeiro tempo, e Benítez, aos 34, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Palmeiras (5°) foi a 52 pontos, cinco a menos que o Atlético, terceiro colocado, e a três do Flamengo, na quarta posição.

Se o Grêmio vencer o Fla, nesta quinta (28), às 20h, na Arena Grêmio, o Palmeiras cai para sexto lugar. Esta partida é adiada da 23ª rodada.