A escassez de atacantes de beirada no Palmeiras pode desfalcar o Cruzeiro. É que o Alviverde Paulista solicitou nesta quarta-feira que a Raposa devolva o colombiano Ivan Angulo, de 21 anos, emprestado ao clube até dezembro. A informação foi antecipada pelo Sportv e confirmada pelo Hoje em Dia.

O Palmeiras negociou Dudu com o futebol do Catar, tem problemas com Rony, que conseguiu efeito suspensivo por problemas envolvendo o Athletico-PR e os japoneses do Albirex Niigata, e o jovem Gabriel Veron se machucou e deve ficar fora por até duas semanas.

O Hoje em Dia apurou que o departamento de futebol do Cruzeiro tenta evitar que o Palmeiras siga com o pedido de retorno de Angulo, porém é maior a chance de o jogador retornar à Academia do futebol. A solicitação do Palmeiras para a devolução do jogador já foi recebida pela diretoria estrelada.

Angulo estava entre os preferidos do técnico Enderson Moreira para ser titular na retomada do futebol, paralisado desde março por causa da pandemia do coronavírus. Como chegou à Toca durante o período de isolamento por causa da Covid-19 o atacante colombiano nem chegou a entrar em campo com a camisa cinco estrelas. Mas ele falava da ansiedade pela estreia.

“É muito boa a sensação que estou sentindo neste momento. Estou muito ansioso porque está chegando a hora de entrar em campo e fazer minha estreia. Espero que seja da melhor maneira, com a vitória, que é o mais importante”, projetou o colombiano de 21 anos.

O contrato de empréstimo de Angulo prevê que o Palmeiras pode solicitar o retorno do jogador sem precisar recompensar o Cruzeiro.

Pelo empréstimo de Angulo a diretoria cruzeirense pagou R$ 100 mil ao empresário do jogador. O valor representou a taxa de comissionamento pela negociação.