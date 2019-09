O Palmeiras venceu o Fluminense por 3 a 0, na noite dessa terça-feira (10), no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se aproximou dos líderes da competição.

De quebra, a vitória sobre o Tricolor das Laranjeiras evitou que o Cruzeiro entrasse na zona de rebaixamento do torneio.

Isso porque, caso a equipe carioca, que abre o Z-4, vencesse o confronto no Allianz, iria chegar aos mesmos 18 pontos da Raposa, mas levaria vantagem no número de vitória, o que faria com que o time estrelado caísse para a 17ª colocação na tabela de classificação.

Os gols do Porco foram marcados por Luiz Adriano, que, em noite inspirada, marcou seu primeiro hat-trick com a camisa alviverde. O triunfo levou o Verdão aos 36 pontos, um a menos que o Santos, segundo colocado, e três a menos que o Flamengo, que lidera o campeonato.

Reencontro

No próximo sábado (14), o Cruzeiro vai enfrentar justamente o Palmeiras, às 19h, também no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileiro.

O duelo vai marcar o reencontro da equipe celeste com Mano Menezes, que deixou a Raposa há pouco mais de um mês, e já soma a segunda vitória em dois jogos à frente do time paulista.

No dia seguinte, o Fluminense recebe o Corinthians, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.