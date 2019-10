Antes de a bola rolar para o jogo entre Palmeiras e Galo, neste domingo (6), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão, foi respeitado um minuto de silêncio em memória do jornalista Hércules Santos, que faleceu na madrugada da última quinta-feira (3). O pedido foi feito pelo Atlético, prontamente atendido pela arbitragem.

Narrador das partidas do time alvinegro pela Rádio Super e com passagens por outros veículos de imprensa, a destacar as rádios Globo e CBN, Hércules morreu aos 45 anos, em função de complicações decorrentes de uma pneumonia.

No velório, que começou na noite de quinta-feira, centenas de amigos, parentes e jornalistas estiveram presentes para dar o último adeus a este exímio profissional da imprensa mineira e brasileira.

Hércules Santos foi enterrado na manhã de sexta-feira (4), com uma camisa da banda Iron Maiden, representando uma de suas paixões além do futebol: o rock’n’roll. Ele deixa uma esposa e dois filhos.