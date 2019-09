Tente imaginar homens e mulheres, com quase 100 anos de idade, correndo uma prova de 100 metros rasos. A cena é possível em competições como os Jogos Pan-Americanos Masters Rio 2020. O evento reúne 24 esportes em 44 modalidades. “A característica deste movimento é a inclusão. A gente consegue trazer de volta o ex-atleta para o esporte, e a população como um todo”, explica Carlos Fontenelle, presidente do Comitê Organizador, lembrando que a cidade do Rio de janeiro venceu Cáli (Colômbia) e Cleveland (EUA) na disputa junto à International Masters Games Association (IMGA), entidade responsável por escolher a sede. “O fato de sediar os Jogos Olímpicos (2016) pesou nesta escolha, inclusive vamos utilizar 25 instalações deste legado”, esclarece Fontenelle.

O Pan-Americano de Masters será disputado de 4 a 13 de setembro de 2020. As inscrições começam a partir de outubro na internet e vão custar U$$ 100 aos brasileiros e U$$ 200 aos estrangeiros. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, a estimativa é que R$ 150 milhões sejam deixados na economia local por cerca de 10 mil participantes. E a expectativa dos organizadores é ainda mais alta. "Ele é Pan por ser disputado nas Américas, mas pessoas de qualquer parte do mundo podem se inscrever. O atleta geralmente não vem só, mas acompanhado por familiares e amigos. Acreditamos que cerca de 40 mil pessoas vão circular pela cidade durante uma semana, por isto a competição tem o apoio da Prefeitura e de toda área do Turismo”, revela Fontenelle.

Moeda virtual

O evento terá ainda uma moeda virtual brasileira, desenvolvida pela empresa WiBX, de São José dos Campos (SP). “A gente transformou a premissa do ter que gastar para ganhar, por compartilhar para ganhar 'WiBX', uma moeda digital em valor monetário real”, conta Cássio Rosas, diretor de Marketing. Ele elencou o que motivou a empresa a se associar ao Pan de Masters Rio 2020. “Queremos ver uma grande massa fazer uso desta moeda no dia a dia de uma economia real. Dentro do evento, as pessoas vão poder pagar pelos produtos e serviços do Pan com WiBX. Eles vão ganhar esta moeda, divulgando os conteúdos do próprio Pan pela internet”.

O pagamento com a WiBX é feito com Código QR. Além disso, o consumidor poderá adquirir a moeda virtual comprando-a no Mercado Bitcoin, principal corretora de moedas digitas do Brasil.

