Após abocanhar os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2019, e do Campeonato Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, em 2020, Jorge Jesus terá um almoço de despedida no Flamengo, segundo informou o Globoesporte.com.

Estarão presentes nesta reunião, no Ninho, além do treinador, o plantel de jogadores, o vice-presidente Marcos Braz e outros funcionários do departamento de futebol do clube carioca.

Jorge Jesus deixa o Flamengo com um retrospecto invejável. Em 57 partidas à frente do rubronegro, foram 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas; a equipe marcou 129 gols e sofreu 47. Ao todo, obteve 81,2% de aproveitamento.

Ele deverá viajar para Portugal, nesta terça-feira (21), para assumir o Benfica. Neste domingo (19), o presidente da agremiação portuguesa, Luis Filipe Vieira, concretiza a rescisão do treinador com o Flamengo.