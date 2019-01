O Atlético busca um novo atacante reserva para fazer sombra a Ricardo Oliveira, depois de chances não aproveitadas por Denilson, fortemente criticado pela torcida, e ainda um "verde" Alerrandro transitando entre profissional e sub-20. A bola da vez é o jovem Rafael Papagaio, promessa do Palmeiras, apalavrado com o clube alvinegro. As informações foram divulgadas pelo UOL Esporte.

O Hoje em Dia apurou com pessoas próximas à negociação que está tudo adiantado para que Papagaio seja cedido pelo Palmeiras por 12 meses ao Galo. Os dois clubes também estão avançados na transferência de Marcos Rocha ao Verdão.

Papagaio viria com modelos de "Róger Guedes", mas com uma mudança. O Atlético terá parte dos direitos econômicos do jogador fixado em um preço com aquisição prioritária. Algo que não teve em Róger. Entretanto, o Galo terá pouco poder de negociação caso o Palmeiras receba oferta do exterior pelo atacante de 19 anos, destaque do sub-20 palmeirense.

Ao HD, o empresário do jogador, Luciano Kio, preferiu apenas dizer que "a situação está caminhando e acredito que até segunda-feira, poderemos falar melhor sobre isso". O jogador, que tem contrato com o Verdão até dezembro de 2020, deverá ser prorrogado por mais um ano, ao menos.

Papagaio está atualmente na Seleção Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria. É companheiro de Emerson, lateral-direito do Atlético, que inclusive postou uma foto de ambos recentemente, com a seguinte legenda: "Loading (carregando, em inglês)".