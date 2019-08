Agora é a vez de Papagaio. Contratado por empréstimo no início da temporada com uma boa expectativa em função dos expressivos números pela base do Palmeiras, o atacante Papagaio vai ter sua primeira oportunidade como titular com a camisa do Atlético.

O jovem de 19 anos foi confirmado pelo técnico Rodrigo Santana entre os 11 jogadores que vão iniciar jogando contra o Athletico-PR, neste sábado (17), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Papagaio venceu a concorrência com Alerrandro na disputa pela vaga de Ricardo Oliveira, que será poupado contra o Furacão já pensando no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o La Equidad, do Equador, marcado para a próxima terça-feira, no Independência.

Em entrevista coletiva nessa sexta-feira, na Cidade do Galo, o comandante alvinegro fez questão de elogiar o atacante, que vai fazer sua sétima partida com a camisa do Atlético.

“O Papagaio vem num momento muito bom, está muito bem também fisicamente. A gente sabe que lá (em Curitiba) é um jogo muito rápido, devido ao gramado. É um jogo que vai exigir muito da marcação quando a gente estiver sem a bola. A gente vai optar por dar essa oportunidade para o Papagaio sair jogando”, explicou.

O técnico do Galo também explicou a opção por Papagaio em detrimento a Alerrandro, que é o vice artilheiro do time na temporada, com 13 gols.

“Pelo nível de força e competitividade, a gente está optando pelo Papagaio. Se fosse um jogo em que a gente tivesse que propor um pouco mais, acho que a mobilidade do Alerrandro mais próxima da grande área, de repente a gente optaria por ele”.

Ricardo Oliveira

Rodrigo Santana também justificou a escolha em poupar Ricardo Oliveira do duelo em Curitiba, já vislumbrando o confronto pela Copa Sul-Americana.

“A gente também sabe da importância de terça-feira. Nossa margem de erro tem que ser mínima. O Ricardo é um cara que em todo jogo usa seu limite, vai no 100% dele. De repente, a gente levando ele para Curitiba e ele procurando dar o melhor, de repente pode faltar um pouquinho de gás para terça-feira. Então, a gente procurou preservá-lo neste jogo, para na terça-feira ele estar com a força máxima dele”.

Na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 27 pontos, o Atlético busca os três pontos diante do Athletico-PR para se manter no G-4 do torneio e se aproximar do Santos, que lidera a competição com 32 pontos.

A vitória na Arena Baixada, aliada a tropeços de Palmeiras, que tem 29 pontos, e do Flamengo, que tem 27 pontos, pode fazer com o que o Galo termine a rodada na segunda posição na tabela de classificação.

O Rubro Negro faz o clássico com o Vasco, no sábado, às 19h.

No mesmo dia, o time paulista vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, às 21h.