Há cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o América busca a reabilitação na competição neste domingo (8), diante do Fluminense, às 16h, no Independência, pela 15ª rodada.

Na 18ª colocação, com 11 pontos, o Coelho vem de derrotas para Fortaleza, Atlético e Sport, além de empates com Grêmio e Atlético-GO, fora de casa, nos dois últimos compromisso pela principal competição do país.

Em relação ao time que vai iniciar jogando neste domingo, a expectativa é de que o técnico Vagner Mancini repita o onze inicial da última rodada.

A principal dúvida é no ataque, com Fabrício Daniel, Chrigor e Rodolfo disputando uma vaga ao lado da dupla Ademir e Felipe Azevedo.

Sem desfalques por suspensão, o Alviverde segue sem poder contar com o lateral-esquerdo Marlon, com o lateral-direito Eduardo, e com os atacantes Ribamar e Yan Sasse, todos no departamento médico.

Fluminense

Com 17 pontos, e um jogo a menos do que a maioria dos demais times do campeonato, o Flu ocupa a 12ª colocação na tabela.

Para encarar o Coelho, a tendência é que o técnico Roger Machado escale força máxima, mesmo há quatro dias do jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, no Maracanã.

As baixas ficam por conta do zagueiro Nino, à serviço da seleção olímpica , do volante Hudson, em recuperação de cirurgia no joelho direito, e dos atacantes Caio Paulista, diagnosticado com a Covid-19, e Bobadilla, com uma lesão na coxa direita.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ramon e Ricardo Silva; Patric, Juninho Valoura, Alê e Alan Ruschel; Ademir, Fabrício Daniel (Chrigor ou Rodolfo) e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred. Técnico: Roger Machado

DATA: 8 de agosto de 2021

HORÁRIO: 16h

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira. Trio da Bahia

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

TRANSMISSÃO: Premiere