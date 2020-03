O Cruzeiro se tornou mais um grande clube brasileiro a oferecer suas dependências aos órgãos públicos como alternativa de espaço para que profissionais da saúde possam atender à população no combate ao COVID-19, o coronavírus.

A diretoria cruzeirense coloca à disposição os dois clubes sociais, no Barro Preto e na Pampulha, caso as autoridades necessitem. A medida foi anunciada na tarde desta quinta-feira (19) nas redes sociais e na página da Raposa na internet. Segundo Emílio Brandi, membro do Conselho Gestor e candidato à presidência do Cruzeiro, todos os esforços são válidos nesse momento de pandemia.

“Neste momento todos os esforços que pudermos somar são importantes. Os clubes sociais do Cruzeiro estão localizados em áreas estratégicas, e oferecê-los às autoridades é uma mostra da grandeza deste clube. Precisamos reforçar as medidas de prevenção. E que a gente consiga passar por esse período da melhor maneira possível, e que muitas vidas possam ser salvas”, afirmou Brandi, responsável pela área administrativa e financeira do conselho gestor.

Os imóveis disponibilizados pelo Cruzeiro ficam localizados em regiões estratégicas, próximas ao centro (clube do Barro Preto) e nas imediações da avenida Antônio Carlos, um dos grandes vetores do trânsito na capital (unidade da Pampulha). São, ao todo, 66.000 m² disponíveis caso as autoridades entendam a necessidade de usar os locais.

Outras agremiações brasileiras também já ofereceram suas instalações para ajudar as autoridades nos cuidados devidos pelo coronavírus: Corinthians, Palmeiras, Bahia e Athletico-PR, por exemplo, deixaram espaços das agremiações à disposição do governo.