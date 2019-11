Com apenas 0,31% de chances de classificação à Copa Libertadores do ano que vem, segundo o site Probabilidades no Futebol, e precisando de mais três pontos para afastar qualquer risco de rebaixamento, o Atlético encara o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, buscando uma vitória com o significado de ano novo.

Sim, vencendo tricolor carioca, que é o 17º colocado e ocupa a primeira posição dentro da zona de rebaixamento, o Galo já pode pensar de forma mais forte a temporada de 2020.

E dentro deste cenário, as duas novidades que o time do técnico Vagner Mancini terá na noite deste sábado, no Rio de Janeiro, aparecem como prioridades.

Se o comandante do ano que vem ainda é desconhecido, pois Vagner Mancini tem contrato apenas até o final do Brasileirão e sua permanência na Cidade do Galo é difícil, uma certeza em relação a 2020 é que o novo time do Atlético passa pelo volante Jair, que retorna após 50 dias afastado por contusão, e principalmente por um aproveitamento maior dos garotos das categorias de base, entre eles o meia-atacante Marquinhos.

RETORNO

Titular do Atlético somente após a parada para a Copa América, Jair talvez seja o grande “achado” do Galo em 2019. Mas problemas musculares atrapalharam muito sua temporada e agora ele retorna ao time tentando manter o ritmo que vinha mostrando nos tempos em que a equipe era comandada por Rodrigo Santana.

Pelo longo tempo parado ele acha difícil suportar os 90 minutos contra o Fluminense, mas na entrevista da última quinta-feira ele disse que vai depender muito do quanto for exigido no duelo no Maracanã.

Marquinhos chega a essa reta final de temporada como o grande nome da base, que foi pouco usada este ano. Além dele, outro meia-atacante, Bruninho, também tem sido muito escalado por Vagner Mancini.



ESPERANÇA

Na sua entrevista coletiva da última sexta-feira, o treinador atleticano destacou a importância dos três pontos diante do Fluminense não só por afastar do Atlético o ris[/TEXTO]co de rebaixamento, mas por algo maior.

“Não tenha dúvida de que é muito importante você atingir essa liberação de pontos. Isso vai te dando uma folga. Quanto mais rápido a gente passar dessa fase melhor para você jogar sem tanta pressão e buscar algo maior. Tentar uma vaga na pré-Libertadores. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Os times que estão lá em cima também têm muita pressão. Esse é o nosso pensamento. Tirar longo o rebaixamento do nosso caminho e pensar em outras coisas”, garantiu Vagner Mancini.

Segundo o treinador, uma vitória sobre o Fluminense pode permitir a ele, inclusive, ousar mais nas cinco rodadas finais e já pensar em 2020.

“Passando o risco de rebaixamento, podemos buscar uma segunda meta, que é a pré-Libertadores. Mudar estratégia. Às vezes um time mais ofensivo fora de casa. Mas podemos sim passar a pensar 2020. Se hoje sou técnico do Atlético tenho de pensar nisso”, afirmou Mancini.