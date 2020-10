Um empate em casa com o Fluminense que resultou na perda dos 100% de aproveitamento como mandante; uma derrota para o Bahia, em Salvador, em que tudo levava a crer que o Atlético golearia com Tricolor de Aço e reassumiria a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Vindo de tropeços na competição mais importante do país, o alvinegro ligou o alerta para não perder Internacional e Flamengo de vista.

Entrevistado nesta quinta-feira (22) na Cidade do Galo, o lateral-esquerdo Arana manteve o discurso adotado desde o início da Série A e afirma que "nada mudou" no grupo com os resultados ruins.

"Temos que voltar a vencer e esse jogo (contra o Sport) é muito importante para seguirmos com o nosso objetivo que é brigar pelo título desse campeonato. O sonho da torcida é o mesmo que o nosso", destaca o jogador, titular absoluto de Sampaoli.

" (sobre os tropeços) Não muda em nada a preparação. Claro que tropeçamos, mas já temos uma outra batalha sábado. Temos que mostrar o que já vinhamos mostrando. Será um jogo difícil mas estaremos na nossa casa, onde estamos invictos", acrescentou.

Sábado (24), a partir das 21h, Galo e Leão se encaram no Gigante da Pampulha. Com 31 pontos e na terceira posição, o Atlético precisa de uma vitória para colar na dupla carioca e gaúcha. Inter e Fla, inclusive, se enfrentam no domingo (25); ambos têm 34 pontos até o momento. Um empate no Beira-Rio seria o melhor resultado para o Atlético.

Confira a entrevista completa de Guilherme Arana: