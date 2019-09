Após a finalização do treino do Atlético, na manhã de hoje (14) na Cidade do Galo, o atacante Chará, que foi reincorporado ao time titular, comentou sobre as expectativas da partida contra o Internacional, amanhã (15) às 11h, no Independência. O colombiano foi questionado se concorda, ou não, com um time misto para enfrentar o Colorado, já que o Galo tem decisão na quinta-feira (19) pela Sul-Americana. Ele também comentou sobre o jejum de vitórias no time.

“A falta de vitórias tem chateado muito, pois o time tem se esforçado, mas os resultados ainda não chegaram. Mas com os jogadores que tem o time, temos certeza de faremos bem melhor”, observa o jogador. Ele também aponta que sempre reflete sobre sua contribuição em campo. “É preciso fazer autoanálise, para saber quando as coisas estão indo bem ou não. (No jogo) são momentos curtos para decidir, e é preciso sempre buscar a melhor jogada”, comenta.

Time misto

Sobre a possibilidade de Rodrigo Santana entrar com time mesclado, para poupar jogadores para a primeira partida das semifinais da Sul-Americana, contra o Colón, o jogador explica que não se pode deixar de lado a condição do Atlético no Brasileiro. “Temos que fazer nosso trabalho, mas decisão é do treinador, quem sempre fará da melhor maneira. No entanto, temos quatro jogos sem ganhar no Brasileiro e uma decisão, é difícil saber qual é a melhor decisão. Precisamos ganhar no Brasileiro. Primeiro focar no jogo de amanhã e depois pensar na sul-americana”, avalia.

Antes de encerrar a entrevista coletiva, Chará convocou a massa para comparecer no Horto. “É muito importante para nós a presença deles e o apoio que fortalece muito dentro do campo”.