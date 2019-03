A jornada do Deportivo Lara-VEN até o Brasil será longa. A viagem da equipe venezuelana começou neste domingo (24) de manhã e só terminará no fim da noite de segunda-feira (25), quando a equipe desembarcará em Belo Horizonte. O compromisso do time na capital é na quarta-feira (27), quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela Libertadores.

No trajeto, compartilhado pelo clube nos stories, no Instagram, a equipe encara uma viagem de Caracas, na Venezuela, até Lima, no Peru, onde o time fica até o início da tarde de segunda-feira. De lá, os venezuelanos seguem para São Paulo, de onde partem para Belo Horizonte.

Mudanças

O itinerário é bem diferente do plano inicial do time. Na viagem, que aconteceria no dia 12 de março, a equipe sairia de Valência, na Venezuela, faria uma escala em Manaus (Amazonas) e seguiria para BH. A vinda da equipe, porém, não aconteceu como planejado por causa das dificuldades no deslocamento. Na época, a Conmebol chegou a adiar a partida para 14 de março, mas, mesmo com o prazo estendido, o Deportivo Lara não conseguiu chegar a tempo.

