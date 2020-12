Com o sonho de continuar fazendo história na Copa do Brasil, o América inicia, nesta quarta-feira (23), a disputa com o Palmeiras por uma vaga na final do torneio. `

Às 21h30, os Alviverdes se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, no primeiro jogo da semifinal do torneio.

Depois de eliminar gigantes do futebol brasileiro, como Corinthians e Internacional, e fazer sua melhor campanha na história da competição, o Coelho terá pela frente um dos elencos mais fortes do país, e que vive grande fase desde a chegada do técnico português Abel Ferreira.

Para o duelo na capital paulista, o técnico Lisca não vai poder contar com importantes jogadores do elenco nesta temporada.

Expulso no jogo de volta das quartas de final, contra o Inter, o meia Alê vai cumprir suspensão.

Já o lateral-direito Diego Ferreira, o volante Zé Ricardo e o meia-atacante Guilherme, seguem no departamento médico.

Por fim, o atacante Léo Passos vai ficar de fora do confronto por uma questão contratual.

Isso porque, o jogador tem os direitos vinculados ao Verdão, e está emprestado ao Coelho. Para poder atuar nesta quarta, o América teria que pagar uma multa de R$500 mil, estipulada no contrato, que previa essa compensação caso Léo enfrentasse seu clube de origem.

Pelo menos no jogo de ida, o Coelho optou em não pagar a quantia.

Palmeiras

Também mirando alto na Libertadores e no Brasileirão, o Palmeiras volta o foco para a Copa do Brasil.

Para encarar o Coelho, o time paulista vai ter os retornos do atacante Luiz Adriano e do zagueiro Alan Empereuer, recuperados de lesão.

Entretanto, a tendência é de que ambos iniciem a partida no banco de reservas.

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com o atacante Breno Lopes, que já disputou a competição pelo Juventude.

Outro que segue de fora é o volante Patrick de Paula, ainda em processo de transição da preparação física para as atividades com o restante do elenco, após se recuperar de lesão muscular.

FICHA DO JOGO

PALMEIRAS X AMÉRICA

Data: 23 de dezembro de 2020

Local: estádio Allianz Parque, em São Paulo

Motivo: Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. Trio do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Globo e Sportv

PALMEIRAS

Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio, Juninho e Geovane; Ademir. Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca