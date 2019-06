O Cruzeiro faz os últimos ajustes para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, amanhã (2) às 16h. O time de Mano Menezes entra em campo para tentar reverter a sequência de resultados ruins. Mas irá encarar um São Paulo que também passar por má fase e precisa se reabilitar. Após o treino de hoje (1), o zagueiro Dedé analisou o momento delicado que o time vem passando no Campeonato Brasileiro, mas acredita que esse período turbulento é comum para qualquer time numa temporada.

"No Brasileiro, estamos vivendo um momento instável, o que não queríamos. Mas sempre há fases ruins durante uma temporada. O lado positivo é que está sendo agora e temos tempo para corrigir. Nosso foco é agora contra o São Paulo. É um jogo de grande tradição, será importante para retomar a confiança”.

No entanto, o zagueiro afirma que há declarações que o deixam incomodado. "O que chateia é quando dizem que o time não está correndo, que está acomodado e não dá sangue. É fato que a bola está com dificuldade para entrar, mas não estamos deixando de dar o nosso melhor”.

Para Dedé, há existe um alarmismo no Brasil quando um time perde duas partidas seguidas, que é traduzido como uma crise. Crise que também impacta no São Paulo, que tem tido um rendimento ruim na Série A. "No Brasil, uma ou duas derrotas de um time grande são vistos com uma turbulência muito grande. O que temos que fazer é conquistar nossa confiança. Mas temos que pensar na gente sem nos preocupar se lá (São Paulo) está ruim ou bom”.

Apesar das dificuldades, o zagueiro está confiante sobre a crescente do clube na competição. "É uma fase difícil de explicar, com falhas e erros que não estávamos cometendo. Temos que tirar da cabeça a preocupação de não tomar gol e fortalecer a tranquilidade e confiança no elenco. Precisamos de vitórias e bons jogos para retomar essa confiança. São coisas que irão acontecer naturalmente”, conclui o xerife da defesa celeste.