Uma vitória separa o América de escrever uma das mais bonitas histórias de recuperação de uma equipe no futebol brasileiro. Se vencer o São Bento, neste sábado, ás 16h30, no Independência, o Coelho garante uma vaga na Série A 2020 após um início de Série B conturbado, com direito a ocupar a lanterna da competição.

E antes da derradeira rodada que pode garantir o retorno do Coelho à elite do Brasileirão, é impossível não recordar a traumática queda no último jogo da Série A de 2018, com direito a pênalti perdido pelo atacante Luan na batalha final contra o Fluminense.

Com esse amargor após a queda, um Campeonato Mineiro pouco convincente, a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil diante do Juventude e apenas uma vitória nas primeiras 12 rodadas da Série B, voltar à elite parecia um sonho impossível e foco do Coelho passou a ser fugir de mais uma queda.

Aí um fator fundamental para entender a recuperação americana entra em jogo. Depois de demitir Givanildo de Oliveira e Maurício Barbieri, o clube optou pela efetivação do jovem treinador Felipe Conceição na 10ª rodada da Série B, e mesmo com dois empates e uma derrota nas primeiras partidas, ali estava o início da campanha com aproveitamento de campeão, que possibilitaria a equipe à última rodada dependendo de três pontos para subir.

Desde a efetivação de Conceição, quando o América ainda era lanterna do campeonato, o aproveitamento é de 66,6%, superior ao do já campeão Bragantino, que somou 64,8% dos pontos que disputou.

Com esses números e por todo o cenário vivido pelo clube no momento em que assumiu definitivamente a equipe, o trabalho de Felipe Coinceição à frente do América é digno de todos os elogios independentemente do resultado deste sábado. Mas é fato que toda história bonita como a construída pelo treinador e seus comandados no Coelho merece o final feliz e a conquista da tão sonhada vaga na Série A.

*Estagiário sob supervisão de Alexandre Simões