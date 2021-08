Luxa foi bem em sua estreia no Cruzeiro

A importante vitória de virada do Cruzeiro sobre o Brusque, neste sábado (7), nos minutos finais, por 2 a 1, encerrou uma sequência de nove jogos sem vencer e trouxe novo ânimo ao clube para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do resultado, a postura do time em campo foi nitidamente diferente das partidas anteriores, e para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o fato de os salários estarem em dia foi fundamental para a mudança de comportamento. Vale lembrar que essa foi uma das cobranças do treinador em sua chegada ao clube.

"A mudança de comportamento tinha que existir. O jogador está comprometido com o clube e o clube com suas obrigações. Não que estivessem fazendo corpo mole, nada disso, mas o emocional, o psicológico mudam. Foi muito bom o clube ter colocado os salários dos funcionários e dos jogadores em dia. Tem duas coisas que são fundamentais: o Cruzeiro tem que saber que na segunda divisão é um futebol diferente, de pancada. Tem que jogar em cima, marcando, lutando. Mas tem que prevalecer essa camisa. O adversário tem que saber que o Cruzeiro, com toda sua história, é que está em campo. Nossos jogadores não podem jogar com medo", afirmou Luxemburgo.

Com novo ânimo, o time celeste agora vai se preparar para o próximo duelo, contra o Vitória, no Mineirão, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília).

