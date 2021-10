Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético encara o Atlético-GO, neste domingo (17), às 18h15, no estádio Antônio Accioly, pela 27ª rodada da competição.

Para encarar o Dragão, o Galo vai ter o retorno de seu principal jogador na temporada. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o atacante Hulk foi relacionado para a partida e deve iniciar jogando ao lado de Keno no ataque.

Outras novidades ficam por conta da volta do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do zagueiro paraguaio Junior Alonso, de volta após servirem suas respectivas seleções em compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Ambos também deverão ser titulares em Goiânia.

As ausências ficam por conta do lateral-direito Mariano (pubalgia), e dos atacantes Diego Costa (fadiga muscular), Savarino (dores no púbis) e Eduardo Vargas (fase final de recuperação de entorse no tornozelo).

O lateral-esquerdo Dodô, suspenso, e o meia Alan Franco, que não retornou à tempo do Equador após duelo pelas Eliminatórias, também desfalcarão o Alvinegro.

Há 18 jogos sem perder no Brasileirão, o Galo lidera a disputa com 56 pontos, onze a mais do que o Flamengo, segundo colocado, que tem dois jogos a menos do que a equipe comandada pelo técnico Cuca.

O Atlético-GO, por sua vez, iniciou a rodada na 11ª posição, com 31 pontos.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson (Ronald).

Técnico: Eduardo Barroca

ATLÉTICO

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk

Técnico: Cuca

DATA: 17 de outubro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 18h15

LOCAL: Estádio Antônio Accioly

CIDADE: Goiânia

MOTIVO: 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima, todos de São Paulo

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: SporTV e Premiere

