O Cruzeiro vem de uma vitória importante sobre o Brasil de Pelotas no último domingo (3), mas a situação do clube ainda não é estável. Se ainda quiser continuar na luta pelo acesso à série A, o time de Vanderlei Luxemburgo precisa vencer o Coritiba fora de casa, na próxima sexta (8). O alviverde é o atual líder do Campeonato, com 54 pontos.

A Raposa tem atualmente 0,092% de chance de subir para a Primeira Divisão, enquanto o Coritiba tem 97%, segundo o site de estatísticas da UFMG. A situação se torna ainda mais complicada para o Cruzeiro quando o número de jogos de invencibilidade de cada time é analisado.

Após a primeira derrota sob o comando de Luxemburgo, diante do CSA, a equipe celeste está há duas rodadas sem perder. Já o Coxa acumula sete jogos sem ser derrotado e tem, atualmente, a maior invencibilidade da Série B. O último revés do Coxa foi contra o Botafogo, em 27 de agosto, por 1 a 0.

Em relação ao rebaixamento para a Série C, a probabilidade do Cruzeiro também não é alta. Ainda segundo o site da UFMG, a possibilidade é de 5,7%. O Coritiba não sofre nenhum risco.

O Cruzeiro embora seja uma das três piores defesas, com 35 gols sofridos, também é o 9° melhor ataque da competição com 33 gols marcados. Apesar de ser líder, o Coritiba tem apenas mais dois gols marcados do que a Raposa.

Técnico Vanderlei Luxemburgo em conversa com o jogadores durante o treino desta terça (5).

