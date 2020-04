A antiga diretoria do Cruzeiro “apelou” para o lado místico para tentar evitar o rebaixamento do clube à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. No entanto, nem mesmo o trabalho de um “pai de santo” ajudou e o time foi rebaixado.

A pedido de um dos dirigentes da época o departamento financeiro da Raposa pagou R$ 6 mil ao babalorixá Reginaldo Muller Pádua. No entanto, o valor acordado para pagamento foi de R$ 10 mil, com o Cruzeiro mantendo um débito de R$ 4 mil com o profissional.

A informação foi antecipada pelo Uol e pelo Deus me Dibre e confirmada pelo Hoje em Dia, que também teve acesso aos comprovantes de pagamento ao “pai de santo”.

Os documentos são datados de 16 de outubro, 13 e 28 de novembro. E ainda há uma ordem de pagamento solicitando o pagamento de parte do montante a Reginaldo Muller Pádua.

Clique nos documentos para ampliá-los: