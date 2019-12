Depois de sondar o atacante Willian Potker, a diretoria do Galo tem um novo alvo na negociação com o Internacional, que envolve a ida do colombiano Yimmi Chará para o Beira-Rio. A bola da vez é o meia Patrick, de 27 anos.

Segundo apurou o Uol Esporte, Rui Costa já teria informado Rodrigo Caetano, mandatário do Inter, que o atleta vinculado ao Colorado até o final de 2022 agrada ao clube mineiro.

No entanto, a diretoria do clube gaúcho não vê com bons olhos utilizar o ativo do clube como moeda de troca, embora seja provável a negociação em definitivo do atleta nesta janela de transferências, preferencialmente para uma equipe do exterior.

Um dos destaques da temporada do Internacional, Patrick participou de 48 partidas no ano. O meia ainda marcou 5 gols.

Moldes da negociação

Para sacramentar a ida de Chará para Internacional, a diretoria atleticana espera que o Colorado assuma os US$ 3 milhões de dívida que o clube mineiro possui com o Junior de Barranquilla, da Colômbia, e ainda ceda um atleta em definitivo para o Galo.