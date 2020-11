Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro que repercutirá até o término das 38 rodadas da competição mais importante do país. Com a chance de desbancar o Palmeiras e reassumir a liderança, o Atlético se mostrou apático no Allianz Parque e, apesar de sutil melhora no segundo tempo, deixou o gramado com os 3 a 0 nas costas.

Além de ter desperdiçado a chance de reassumir o topo, a equipe comandada por Jorge Sampaoli vê os adversários que sonham com o G-4 cada vez mais próximos.

Ao término da partida em São Paulo, o zagueiro Réver falou sobre mais um placar adverso na conta. Agora, são quatro consecutivas sem vencer:

"Não é o Palmeiras que acertou tão bem a marcação, a gente acabou errando transições nossas, fortalecendo o que eles têm proposto nas partidas. Falhamos nessa parte de transição. Quando você peca contra uma grande equipe, o resultado não é outro. Agora temos um jogo em casa para voltar a vencer", disse o capitão ao Première.

No próximo domingo (8), o desafio será contra o atual campeão e vice-líder Flamengo, no Mineirão.