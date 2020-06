A paralisação do futebol em Minas Gerais, que completa 100 dias nesta quarta-feira (24), só faz aumentar a ansiedade de atletas e torcedores pelo retorno das competições. Contudo, encarando de frente a avassaladora pandemia do coronavírus, ainda não há previsão exata para que isso aconteça.

Contudo, há mais de um mês em atividades na Cidade do Galo, os jogadores do alvinegro trabalham firme com o técnico Jorge Sampaoli e, em mente, têm um objetivo fixo: dar alegria ao torcedor ainda em 2020.

“A gente tem acompanhado as movimentações. O Atlético tem feito alguns contatos nesse período em que o futebol deu uma pausa, algumas contratações importantes. O Atlético é sempre muito forte e vem se reforçando em um momento onde tem uma mudança. Acredito que o Atlético vai entrar forte no Campeonato Brasileiro e buscar o título, que é o maior objetivo. Todos os atletas, a comissão e o torcedor esperam isso de nós. Então, que possamos dar esse retorno dentro de campo para ter um pouco ou muito de alegria, já que os últimos meses têm sido muito sacrificantes para algumas pessoas. O mundo tem se rendido a essa pandemia, então, espero que, na retomada, a gente possa dar alegria a esses torcedores que estão ansiosos pela volta do futebol”, destaca o zagueiro e capitão Réver.

Ainda de acordo com o camisa 4, os jogos de futebol podem trazer alento às pessoas nesse momento delicado que mexe com a sociedade nos quatro cantos do planeta.

“A gente fica ansioso com toda essa situação porque quer fazer o que gosta. É algo muito preocupante, mas aqui, no nosso dia a dia, a gente vem tomando as precauções necessárias e acabamos vendo que, talvez, seja possível essa retomada do futebol. Alguns países já retornaram, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro já retomou, então, espero que isso possa se definir o quanto antes. Claro que existem outras prioridades à frente do futebol, mas, a partir do momento em que o futebol seja decretado como livre, podendo atuar novamente, veremos que as pessoas se sentirão um pouco mais leves", acrescenta.