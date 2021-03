Depois de amargar dois resultados negativos – o empate em 1 a 1 com o Uberlândia e a derrota por 1 a 0 para a Caldense –, o Cruzeiro obteve sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Os 2 a 0 sobre a URT, na Arena do Jacaré, nesse sábado (7), lavaram a alma de Felipe Conceição e seus comandados e dão um novo gás para a sequência da temporada.

“Sabíamos que seria um jogo complicado, chuva, campo diferente... Graças a Deus fizemos uma partida segura. O principal era não tomar gol e sair à frente no placar”, comentou o zagueiro Ramon, à TV Cruzeiro.

O time celeste agora vira a chave e se prepara para sua estreia na Copa do Brasil. Na quinta-feira (11), às 19h15, a Raposa mede forças com o São Raimundo (RR), no Raimundo Ribeiro, em Boa Vista (RR).

“A vitória (sobre a URT) veio para dar confiança. Agora teremos uma sequência difícil na Copa do Brasil. E esperamos voltar com mais força (ao Mineiro), cada vez mais lá em cima”, complementou o defensor celeste.