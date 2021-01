A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá todos os seus jogos antecipados do dia 30 para o 29. O motivo? “Reforçar protagonismo da final única da Copa Conmebol Libertadores”, segundo consta um ofício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão da Liberta será disputada no sábado (30), entre Palmeiras e Santos, no estádio Maracanã, às 17h.

Com isso, as dez partidas da 38ª rodada da Segundona acontecerão no dia anterior, uma sexta (29), às 21h30.

Os times mineiros encerram suas participações nesta edição com o América recebendo o Avaí, no Independência, e o Cruzeiro visitando o Paraná, no Durival Britto.