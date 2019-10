Para tentar deixar de lado a instabilidade que o acompanha nos últimos meses, o Atlético inicia, nesta quarta-feira (30), uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro em que obteve 73% de aproveitamento no primeiro turno do torneio.

O duelo com a Chapecoense, às 19h30, no Independência, marca o início de uma série contra cinco adversários que ocupam a parte debaixo da tabela, a exceção é o Goiás, que faz campanha de recuperação, e ocupa atualmente o 10º lugar na classificação.

Além do time catarinense (19º colocado), e do Esmeraldino, o Galo vai ter pela frente o Fortaleza (14º), o Cruzeiro (17º) e o Fluminense (16º).

Na primeira metade da competição, o Alvinegro somou 11 dos 15 pontos disputados contra essas equipes, o que lhe consolidou, à época, no G-4.

Entre as 10ª e a 14ª rodada do Brasileiro, o Atlético obteve três vitórias e dois empates (confira a lista abaixo).

Ainda sonhando com o G-6, que lhe garantiria uma vaga na Copa Libertadores, mas ao mesmo tempo querendo se livrar de qualquer risco de rebaixamento, o Atlético – atual 12º colocado, com 35 pontos – busca repetir o desempenho do primeiro turno para almejar voos maiores no torneio.

Na 10ª rodada do Brasileiro, o Atlético venceu a Chapeconse, por 2 a 1, na Arena Condá, com gol de Vinícius

Sequência do primeiro turno

14/7 - Chapecoense 1 x 2 Atlético – Arena Condá – 10ª rodada

21/7 - Atlético 2 x 2 Fortaleza – Independência – 11ª rodada

28/7 – Goiás 0 x 0 Atlético – Serra Dourada – 12ª rodada

04/8 – Atlético 2 x 0 Cruzeiro – Independência – 13ª rodada

10/8 – Atlético 2 x 1 Fluminense – Independência – 14ª rodada

Próximos jogos

30/10 – Atlético x Chapecoense – Independência - 29ª rodada

02/11 – Fortaleza x Atlético – Arena Castelão - 30ª rodada

06/11 – Atlético x Goiás – Independência – 31ª rodada

10/11 – Cruzeiro x Atlético – Mineirão – 32ª rodada

17/11 – Fluminense x Atlético – Maracanã – 33ª rodada